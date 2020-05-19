Может даже убить: Трамп рассказал, каким препаратом спасается от коронавируса

Президент США Дональд Трамп для предотвращения заражения коронавирусом принимает препарат гидроксихлорохин, который по предупреждению специалистов может быть крайне небезопасным.

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

“Я принимаю его примерно полторы недели, и я все еще здесь, я все еще здесь”, – сказал Трамп.

Хлорохин и его производное, гидроксихлорохин, обычно используют для лечения малярии и волчанки. При этом, на данный момент нет никаких доказательств того, что этот препарат может предотвратить заражение коронавирусом. Более того. Некоторые специалисты уверяют, что лекарство имеет серьезные побочные эффекты.

Так, экс-президент по планированию семьи доктор Леана Вень заявила, что “нет доказательств эффективности гидроксихлорохина ни относительно лечения COVID-19, ни в отношении профилактики”.

“Этот препарат имеет серьезные побочные эффекты. Я очень обеспокоена тем, что Дональд Трамп продолжает моделировать поведение, которое может нанести вред многим американцам”, – написала Леана Вень на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, ранее Трамп обвинил Китай в сокрытии данных о пандемии коронавируса.

Подробнее об этом читайте в материале “источника”: Громоотвод Трампа: почему Белый дом готовит новую войну против Поднебесной.