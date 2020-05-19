День Иова: история праздника, приметы и запреты

19 мая православные верующие традиционно чтят память праведного Иова, который жил до Рождества Христова в Северной Аравии.

“источник” рассказывает все, что нужно знать о празднике, приметах и запретах дня.

История



По преданиям, Иов был человеком богобоязненным и благочестивым, удалялся от всего злого не только в делах, но и в мыслях, имел супругу, семеро сыновей и три дочки, которые не знали нужды и жили в достатке.

Дьявол стал завидовать счастью Иова и призвал Бога отнять его земное счастье, чтобы проверить, будет ли он праведным в горе. На него было послано множество несчастий: Иов потерял все – своих детей, здоровье, дом. Его жена предлагала проклясть Бога, но Иов не отказался от веры. В итоге все, чего он лишился, было ему возвращено.

Традиции и приметы дня



День Иова называют еще Иовом-горошником. В давние времена в этот день принято было сеять горох. Люди верили, что если попросить Иова, то урожай обязательно будет богатым.

Считается, что женщинам в день Иова нужно умываться росой, чтобы вернуть красоту. Также росу собирают и приносят в дом. Детям разрешали покататься в росяной траве – это укрепит их иммунитет.

Что нельзя делать 19 мая



В день Иова нельзя ссориться, нанимать и наниматься на работу, бездельничать, отказывать в помощи и милостыни. Также нежелательно планировать поездки.

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