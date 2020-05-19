Сколько украинцы будут отдыхать в июне: календарь выходных и праздников

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В июне 2020 года украинцы получат два дополнительных выходных в связи с государственными праздниками – Троицей и Днем Конституции.

Троицу припадает на воскресенье, 7 июня, поэтому понедельник, 8 июня, станет дополнительным выходным

Также три дня украинцы будут отдыхать 27-29 июня. Понедельник, 29 июня, станет выходным за День Конституции, который ежегодно отмечается 28 июня.

Всего в июне украинцы будут работать 20 дней, а отдыхать – 10.

Также в июне 2020 года отмечают такие праздники:

  • 1 июня – Международный день защиты детей.
  • 4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии.
  • 5 июня – Международный день окружающей среды.
  • 6 июня – День журналиста.
  • 7 июня – День Святой Троицы.
  • 8 июня – Всемирный день океанов.
  • 9 июня – Международный день друзей.
  • 20 июня – Всемирный день беженцев.
  • 25 июня – День таможенной службы Украины.
  • 28 июня – День Конституции Украины.

Как сообщал “источник”, ранее появился список всех выходных в 2020 году.