Сколько украинцы будут отдыхать в июне: календарь выходных и праздников

В июне 2020 года украинцы получат два дополнительных выходных в связи с государственными праздниками – Троицей и Днем Конституции.
Троицу припадает на воскресенье, 7 июня, поэтому понедельник, 8 июня, станет дополнительным выходным
Также три дня украинцы будут отдыхать 27-29 июня. Понедельник, 29 июня, станет выходным за День Конституции, который ежегодно отмечается 28 июня.
Всего в июне украинцы будут работать 20 дней, а отдыхать – 10.
Также в июне 2020 года отмечают такие праздники:
- 1 июня – Международный день защиты детей.
- 4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии.
- 5 июня – Международный день окружающей среды.
- 6 июня – День журналиста.
- 7 июня – День Святой Троицы.
- 8 июня – Всемирный день океанов.
- 9 июня – Международный день друзей.
- 20 июня – Всемирный день беженцев.
- 25 июня – День таможенной службы Украины.
- 28 июня – День Конституции Украины.
Как сообщал “источник”, ранее появился список всех выходных в 2020 году.