Сколько украинцы будут отдыхать в июне: календарь выходных и праздников

В июне 2020 года украинцы получат два дополнительных выходных в связи с государственными праздниками – Троицей и Днем Конституции.

Троицу припадает на воскресенье, 7 июня, поэтому понедельник, 8 июня, станет дополнительным выходным

Также три дня украинцы будут отдыхать 27-29 июня. Понедельник, 29 июня, станет выходным за День Конституции, который ежегодно отмечается 28 июня.

Всего в июне украинцы будут работать 20 дней, а отдыхать – 10.

Также в июне 2020 года отмечают такие праздники:

1 июня – Международный день защиты детей.

4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии.

5 июня – Международный день окружающей среды.

6 июня – День журналиста.

7 июня – День Святой Троицы.

8 июня – Всемирный день океанов.

9 июня – Международный день друзей.

20 июня – Всемирный день беженцев.

25 июня – День таможенной службы Украины.

28 июня – День Конституции Украины.

Как сообщал “источник”, ранее появился список всех выходных в 2020 году.