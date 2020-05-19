Помогали спецслужбы: Гордон сделал неожиданное заявление об интервью с Гиркиным, видео

Материалы интервью с бывшим главарем “ДНР” Игорем Гиркиным может быть использованы в качестве доказательств в Гаагском суде по делу об аннексии Крыма и развязывании войны на Донбассе.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в своем обращении, которое он опубликовал на своем канале в YouTube.

“Флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге. Показания бывший прокурор оккупированного Крыма Натальи Поклонской (интервью с ней Гордон взял чуть раньше Гиркина, – источник) и Игоря Гиркина станут одними из основных свидетельских показаний по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе”, – пояснил он.

Он также сделал акцент на том, что интервью и с Поклонской, и с Гиркиным были сделаны в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Отметим, что интервью с Гиркиным, взятое Гордоном, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Известный ведущий и волонтер Сергей Притула предложил журналисту в связи с этим взять интервью у главарей донецких боевиков Гиви и Моторолы.

Как ранее сообщал “источник”, бывший главарь боевиков так называемой ДНР Игорь “Стрелков” Гиркин признался в использовании мирного населения Донбасса в качестве “живого щита”, а также в расстрелах граждан Украины.