В Украине разрешат открыть метро: Шмыгаль назвал точную дату

Метро в Киеве и других городах планируют запустить с 25 мая, а несколькими днями ранее будут введены в действие другие ослабления карантина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире шоу “Свобода слова” на ICTV.

Кроме метро, с 25 мая также будут открыты детские сады.

“С 25 числа, то есть мы берем еще время на техническую подготовку. правительство разрешит работу детских садов, а также работу метрополитена”, – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, 22 мая карантин будет продлен, однако его переведут на адаптивную модель с рядом смягчений.

“То есть мы позволим движение городского и пригородного наземного транспорта. Мы позволим проведения спортивных соревнований. Мы также откроем гостиницы, кроме хостелов. Работу отелей позволим без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах”, – отметил Шмыгаль.

Напомним, как ранее сообщал “источник”, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в столице готовы запустить метро с 25 мая и ждут соответствующего решения правительства.