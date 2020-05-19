В Украине будут бушевать грозы: синоптики дали прогноз на 19 мая

Во вторник, 19 мая, в Украине ожидается пасмурная погода, местами с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так дождь с грозами ожидается днем в Киеве. Здесь температура воздуха днем будет колебаться в диапозоне 16…18 со знаком “+”, а ночью – +6…+8. Такая же погода ожидается на большей части Украины, в частности – в Ужгороде, в Чернигове, Сумах, в Ровно и во Львове.

Кому дождей не ждать?

На остальной территории Украины будет пасмурно, временами из облаков будет выходить солнце. Днем стоит ждать температуру в пределах +17…+19 градусов, ночью +5…+7 градусов тепла. В Крыму будет еще теплее. Днем воздух прогреется до +23, а ночью – до +12 градусов тепла.

Как сообщалось, ранее украинцев предупредили об угрозе масштабной катастрофы из-за аномально теплой зимы.

Подробнее о том, какой погоды ждать летом, читайте в материале “источника”: День в майке, день в фуфайке: климатологи рассказали о погоде на лето.