Ломают пальцы молотком: опубликованы шокирующие видео с призывниками в Беларуси

После начала весеннего призыва в Беларуси молодые парни ищут способы получить отсрочку от службы в армии, некоторые при этом ломают себе пальцы.

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На снятых кадрах белорусские призывники из города Гомеля демонстрируют способ “откосить” от службы.

Молодые парни, обмотав палец бинтом, подставляют его под удар молотка. После резкого удара, который наносит товарищ, призовники вскрикивают от боли, но при этом пытаются изображать удовольствие от возможности не пройти медкомиссию.

Как сообщал “источник”, в Украине офицеров запаса в возрасте до 43 лет призовут на срочную службу в армию на 18 месяцев. В Вооруженных силах Украины уже собирают послужные карточки, уточняют картотеки и общее число офицеров.