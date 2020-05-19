В России медикам скорой выдали “щедрый” паек вместо денег: сеть взбудоражило видео

Вместо положенных денежных выплат за работу с коронавирусом сотрудники скорой помощи в российском городе Липецк получили странные продуктовые наборы.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале MDK.

В продуктовых наборах, которые подарили липецким медикам, были 3 печеньки, 5 конфет-сосалок, 14 сушек, шоколадка “Россия” и чайные пакетики.

“Это вместо 25 тысяч. Или на 25 тысяч – мы так и не поняли”, – с удивлением констатировали российские борцы с коронавирусом.

Ранее жалобы об отсутствии положенных выплат за работу с коронавирусом поступали от медиков со всей страны, которые записывали по этому поводу специальные видеообращения.

Как сообщал “источник”, российские кураторы предлагают врачам в оккупированном Луганске контракты в Москве для борьбы с Covid-19.