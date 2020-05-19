Появилась меткая фотожаба на выход Украины из карантина

В сети шутят о выходе Украины из карантина и окончании пандемии коронавируса.
Фотожаба появилась в Telegram “Черговий ООС”.
На ней изобразили заседание Кабмина. Министры рассматривают план выхода из карантина, который выглядит как лабиринт.
В середине плана флаг Украина и 4 пути выхода, каждый из которых ведет в разные точки выхода, но финал один и тот же.
Министры недоумевают и не знаю в какую сторону двигаться и что делать.
Ранее “источник” сообщал, что в Киеве, как и по всей Украине, с 22 мая начинается новый этап ослабления мер карантина. С этого дня в столице общественный транспорт будет работать в нормальном режиме.
Отметим, что за сутки, 17 мая, в Украине зафиксировали 325 новых случаев заражения смертельным коронавирусом. В столице за сутки подтвердили 41 новый случай заражения.