Появилась меткая фотожаба на выход Украины из карантина

В сети шутят о выходе Украины из карантина и окончании пандемии коронавируса.

Фотожаба появилась в Telegram “Черговий ООС”.

На ней изобразили заседание Кабмина. Министры рассматривают план выхода из карантина, который выглядит как лабиринт.

В середине плана флаг Украина и 4 пути выхода, каждый из которых ведет в разные точки выхода, но финал один и тот же.

Министры недоумевают и не знаю в какую сторону двигаться и что делать.

Ранее “источник” сообщал, что в Киеве, как и по всей Украине, с 22 мая начинается новый этап ослабления мер карантина. С этого дня в столице общественный транспорт будет работать в нормальном режиме.

Отметим, что за сутки, 17 мая, в Украине зафиксировали 325 новых случаев заражения смертельным коронавирусом. В столице за сутки подтвердили 41 новый случай заражения.