Не оставляет шансов: ученые назвали “первый и последний” симптом коронавируса у молодых

У молодых пациентов с COVID-19 “первым и последним” симптомом коронавируса может оказаться инсульт. Это связано с тем, что при заражении у человека повышается свертываемость крови.

Как заявила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, данный процесс называется гиперкоагуляцией.

По словам специалиста, очень часто именно она является единственным признаком заражения COVID-19, а особенно у бессимптомных и малосимптомных пациентов.

Врач отмечает, что в США во время вспышки эпидемии число больных моложе 40 лет с сердечно-сосудистыми патологиями увеличилось в семь раз по сравнению с аналогичными периодом за последние два года.

Как сообщал “источник”, ранее ученые при помощи компьютерного моделирования проанализировали эффективность различных лекарственных препаратов против коронавируса COVID-19.