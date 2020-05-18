Во Львове пьяный нарушитель ПДД сделал интересное предложение патрульной: фото

Во Львове пьяный водитель предложил патрульной, которая остановила его за нарушение ПДД, выйти за него замуж.

Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции во Львовской области.

Сначала мужчину задержали около 22 часов на улице Научной. Он в присутствии свидетелей прошел проверку на состояние опьянения. Устройство “Drager” показал результат – 1,87 промилле.

Львовянина отстранили от руля и он заверил, что идет домой закрыв автомобиль и оставив его там, где он не препятствует движению других транспортных средств.

Однако, почти 3:00 этот автомобиль патрульные увидели на перекрестке улиц Стрыйская-Научная. Транспортное средство остановили и за рулем был тот же человек. На этот раз проверка на состояние опьянения показала еще больший результат – 2,02 промилле.

На этот раз львовянин позвал патрульную в ЗАГС.

“Выходи за меня замуж”, – такое объяснение написал 29-летний водитель автомобиля “ВАЗ” в протоколе, который на него составила патрульная за вождение в нетрезвом состоянии.

Мужчина подписал протокол и заснул в своем автомобиле до утра.

На водителя вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством без необходимых документов) КоАП и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Ранее “источник” сообщал, что в сети появилось видео задержания мужчины, который в Днепровском районе Киева, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться от полиции.