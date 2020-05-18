Двери заколотили: в России сотни людей заперли без еды из-за коронавируса

В российском городе Омск из-за вспышки коронавируса в доме полицейские заблокировали его и не дают людям выйти.

Об этом сообщает ресурс Om1.ru.

Взаперти оказались почти 500 человек. Они остались в квартирах без еды и лекарств. Но никого из многоэтажки не выпускают. Также у жильцов начались проблемы с работой, так как они не смогли вовремя взять больничный и оказались “отрезанными от мира”.

Отмечают, что такие строгие меры применили из-за того, что люди не соблюдали самоизоляцию. А в то время в доме среди жильцов была зафиксирована вспышка COVID-19.

“Люди не успели запастись едой, лекарствами! Продукты быстро закончились – кому-то родственники подвезли, передали. А у кого родных-знакомых в городе нет, просто ходили куски хлеба собирали по общежитию. От голода сначала кто-то вроде бегал в магазин через служебный ход, но потом дверь заколотили. Кто-то, по слухам, спрыгнул со второго этажа – тоже в магазин. У одной из мам закончилось детское питание для младенца, она плакала, уговорила полицейских выпустить в продуктовый”, – рассказала жительница дома и мать пятерых детей Елена Евстратенко.

Женщина выступила от имени всех жильцов дома, составив коллективное обращение к президенту РФ, а также к губернатору и прокурору Омской области. В обращении люди попросили чиновников обратить внимание на их проблему и помочь с обеспечением жильцов едой и лекарствами. Под обращением подписались более 400 человек.

Как сообщал “источник”, вторая волна пандемии коронавируса может охватить Европу следующей зимой.