Гиркин заявил, что если РФ закроет границы, то “ЛДНР” прекратит существование через несколько суток

Если Украина возьмет под свой контроль украинско-российский участок границы, то группировки “ДНР” и “ЛНР” практически сразу же прекратят свое существование.

Об этом в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” заявил один из главарей боевиков “ДНР” в 2014 году, так называемый министр обороны “ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков).

“Если Россия закроет границу, “ДНР” и “ЛНР” прекратят свое существование в течение нескольких суток. Надо отдать должное вашей стране, шесть лет вы не сидели на месте, создали относительно боеспособную армию, которая во много раз превосходит корпуса по численности и людей, и техники, и вооружений, и по выучке. И, наверное, даже по организации управления. Хотя бардака у вас еще много, насколько я знаю, но у “ДНР” его еще больше”, – сказал Гиркин.

По его мнению, если Россия не будет оказывать поддержку боевикам, украинская армия вместе с зачисткой территории сможет взять оккупированный Донбасс под своей контроль за неделю-две.

“И если действительно Российская Федерация в определенный момент не поддержит корпуса своими, как говорится, силами тяжкими, то я на некоторых направлениях даю два дня на выход. На зачистку – ну еще неделя-полторы-две”, – отметил Гиркин.

