“Украинской ДРГ там и не пахнет”: Гиркин рассказал, кто ликвидировал Захарченко

Бывший так называемый “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что главаря “ДНР” Александра Захарченко убили из-за денег.

Об этом Гиркин заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает “ДС“.

Гиркин рассказал, о главарях ОРДЛО, а также, что Захарченко ликвидировали местные, и что никаких украинских ДРГ не было.

“Плотницкий мелкий мошенник и бандит, не глупый, он принял правила игры и выжил. А Захарченко тоже умный, но в пьяном виде в нем проявлялся человек… Я считаю, что там были личные денежные проблемы. Украинской ДРГ там и не пахнет, видимо они хотели бы его убить”, – рассказал он.