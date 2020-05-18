Здравый смысл отсутствует: в Киеве заметили наглого “героя” парковки, фото

В Киеве заметили нарушителя ПДД, который оставил свой автомобиль на тротуаре.

Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный”.

Водитель припарковал машину марки Skoda (53298KH) прямо на части для пешеходов. Для прохода людей осталась лишь зеленая зона с травой. Такую картину заметили на улице Клавдиевская.

Водитель-нарушитель не принял во внимание, что другие авто стоят на обочине дороги и не мешают пешеходам и другим водителям. “Герой” парковки решил сделать по-своему.

“Иногда кажется, что у некоторых водителей просто отсутствует здравый смысл. Ну, как можно так поставить свой автомобиль?”, – прокомментировали ситуацию в сети и опубликовали фото.

Как сообщал “источник”, в Киеве заметили “героя парковки”, который оставил свое авто в подземном пешеходном переходе.