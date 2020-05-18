Экс-главарь боевиков “ДНР” Гиркин на камеру признался в убийстве трех украинцев

Бывший главарь российских боевиков на Донбассе, гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью журналисту Дмитрию Гордону признался в причастности к убийствам трех граждан Украины в апреле 2014 года.

Об этом сообщает сайт “Гордон”.



В частности, Дмитрий Гордон спросил, отдавал ли Гиркин приказы пытать и убить депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака за то, что он пытался снять “флаг ДНР“, а также 19-летнего студента КПИ Юрия Поправко и 25-летнего Юрия Дяковского (их тела со следами пыток в апреле 2014-го нашли в реке Торец недалеко от Славянска).

“Естественно, Рыбак как человек, активно выступивший против “ополчения”, в моих глазах был врагом. И его смерть, наверное, в какой-то степени тоже находится под моей ответственностью”, – заявил террорист, добавив, что к убийству Рыбака причастны и другие боевики.

Кроме того, Гиркин подтвердил, что лично отдал приказ расстрелять Поправко и Дяковского. Бывший главарь боевиков “ДНР” утверждает, что убитые украинцы якобы были членами “Правого сектора” и приехали в Славянск “в составе диверсионной группы”. “Двух поймали из пятерых. Да, эти люди были расстреляны по моему приказу. Живым им никто живот не вспарывал. Жалею ли, что их расстреляли? Нет, они были врагами”, – сказал Гиркин.

Тела Владимира Рыбака, Юрия Дяковского и Юрия Поправко были найдены в реке Торец возле поселка Райгородок (Славянский район) в конце апреля 2014 года. Раны на их телах свидетельствовали о пытках. В Министерстве внутренних дел Украины подчеркивали, что причина смерти украинцев – “комбинированная травма тела вследствие пыток с последующим утоплением еще живых потерпевших, которые находились без сознания”. Таким образом, утверждение Гиркина о том, что украинцы были расстреляны, – ложь.

В 2015 году пятый президент Петр Порошенко присвоил замученным боевиками украинцам звание Героев.

Дело об убийстве Рыбака, Дяковского и Поправко с 2014 года расследовала Генеральная прокуратура Украины. Кроме Гиркина, обвинения были предъявлены российскому террористу Игорю Безлеру. Об окончании расследования не сообщалось.

