СБУ изучит ситуацию вокруг интервью экс-главаря боевиков “ДНР” Гиркина украинскому журналисту

Служба безопасности Украины проведет проверку в связи с интервью , которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у экс-главаря сепаратистов Игоря Гиркина.

Об этом BBC News Украина сообщили в пресс-центре ведомства.

“СБУ изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиним”, – сказал собеседник в ответ на вопрос, будут ли украинские спецслужбы реагировать на интервью.

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в комментарии BBC News Украина отметил, что использовать интервью подозреваемых и обвиняемых лиц в расследованиях “достаточно распространенная мировая практика”.

“Такие интервью ценные дополнительным фактажем, деталями. Например, так называемая” прокурор “Крыма подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовное преследование против нее в Украине”, – объясняет он.

Гиркин во время своего интервью также рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений.

“Я не исключаю возможность, что в будущем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права – военных преступлений и преступлений против человечности”, – сообщил Мамедов.

В частности, особую ценность для следствия, по его словам, имеет информация по контролю и поставки оружия незаконным вооруженным формированием Российской Федерации.

Игорь Гиркин, которого также называют Стрелков – один из самых известных участников конфликта на востоке Украины.

Он неоднократно признавал, что принимал активное участие в процессе аннексии Крыма Россией.

В 2014 году он занимал должность “министра обороны” сепаратистов из так называемой “Донецкой народной республики”,

Именно он сообщил в соцсетях, что сепаратисты сбили самолет, который позже оказался пассажирским малайзийским Боингом MH17. В результате атаки погибли 298 человек.

В интервью Гордону, которое обнародовали 18 мая, он признался, в частности, что именно он отдал приказ расстрелять украинских активистов Юрия Дяковского и Юрия Поправку.

Тела обоих нашли в 2014 году со следами пыток.

Кроме того, он рассказал о своей роли в аннексии Крыма и несколько раз назвал украинцев и русских одним народом.