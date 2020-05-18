Коронавирус нанесет по Европе еще один удар: когда готовиться ко второй волне

Вторая волна пандемии коронавируса может охватить Европу следующей зимой.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным ВОЗ, пик COVID-19 совпадет с другими сезонными заболеваниями. Предупреждают, что Европа должна подготовится к вспышке вируса. Нужно укрепить системы здравоохранения с увеличением вместимости больниц. Тогда страны смогут лечить больше пациентов.

Исходя из этого, во время уменьшения количества зараженных и летальных случаев от коронавируса, следует направить все ресурсы на будущую борьбу с новой волной COVID-19.

Представитель ВОЗ в Европе Ганс Клюге заявил, что несмотря на то, что количество новых случаев в Британии, Франции и Италии снижается, это не означает, что пандемия заканчивается.

Как сообщал “источник”, в Китае зарегистрировали новую вспышку коронавируса, из-за чего снова ввели карантин.