Когда из Украины полетят самолеты: названа важная дата

Украина планирует восстановить авиасообщение одновременно со странами Европы с 15 июня.

Об этом сообщает главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью ThePage.

Однако открытие полетов возможно лишь в случае стабильной ситуации с коронавирусом, а не в условиях ухудшения.

“Мы рассматриваем ЕС, смотрим на его динамику и потенциально тоже готовы открывать границы, но при условии, что в своей стране мы будем иметь возможность и способность системы здравоохранения реагировать на опасность, когда будем видеть, что заполненность коек больными коронавирусной болезнью не превышает, например, 50%”, – добавил Ляшко.

Также, по его словам, в ближайшее время примут решение о возобновлении общественного транспорта в стране.

“Вместе с общественным транспортом будет открываться и межобластное сообщение. Авиационное сообщение внутри страны – это один из этапов”, – отметил главный санврач.

Как сообщал “источник”, власти стран, где популярен международный туризм, могут восстановить его, несмотря на пандемию. Среди стран, которые ждут украинских туристов этим летом, – Греция, Черногория, Грузия и другие.