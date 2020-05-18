Гиви и Моторола на очереди: как в соцсетях отреагировали на интервью Гордона с Гиркиным

Журналист Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего лидера боевиков так называемой ДНР и активного участника оккупации Крыма Игоря Гиркина-Стрелкова.

Видео интервью появилось на Youtube-канале Гордона.

В ходе разговора Гиркин рассказал о том, как происходила оккупация Крыма, о войне на Донбассе, о сбитом боевиками Boeing MH17, о президенте РФ Владимире Путине, его бывшем помощнике Владиславе Суркове и суде в Гааге. В том числе, экс-главарь боевиков признался, что проукраинских активистов Юрия Дяковского и Юрия Поправку убили в Славянске по его приказу

“Я хочу, чтобы люди во всем мире посмотрели это интервью и увидели, как путинская Россия, поставив перед собой цель захватить часть Украины, пришла к нам с огнем и мечем. Игорь Гиркин – безусловно, историческая фигура, и его ответы на мои вопросы – это не просто свидетельские показания, это история. Это интервью – приговор Путину и российской властной верхушке, которые совершили агрессию против моей страны”, – так высказался сам Гордон об интервью с экс-лидером боевиков.

В то же время, многие в Украине крайне негативно восприняли появление Гиркина в информационном пространстве. Некоторые даже назвали интервью с ним – пропагандой и предательством национальных интересов. Некоторые призвали собраться с целью протеста возле офиса Гордона.

В СБУ заявили, что “изучат ситуацию” вокруг интервью с Гиркиным.

Как ранее сообщал “источник”, бывший главарь боевиков так называемой ДНР Игорь “Стрелков” Гиркин признался в использовании мирного населения Донбасса в качестве “живого щита”, а также в расстрелах граждан Украины.