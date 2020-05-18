Полицейские под Херсоном спасли отчаявшуюся многодетную мать: фото

Под Херсоном правоохранители отговорили от самоубийства многодетную мать.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Инцидент произошел в пгт Ивановка. Там 37-летняя женщина и мать троих детей из-за жизненных неприятностей, тяжелого материального положения и болезни средней дочери хотела наложить на себя руки.

Женщина сама позвонила в полицию и рассказала о своих намерениях порезать себе вены. На место оперативно прибыли полицейские. Пока они были в пути с женщиной разговаривал и успокаивал оператор “Единого центра 102”.

Когда правоохранители прибыли по адресу, женщину в доме не нашли. Ее заметили на огороде, где она кричала и не могла успокоится. Полицейские отвели ее в дом и долго разговаривали, успокаивали и отговаривали от суицида. Женщина была в отчаянии и рассказала обо всех проблемах.

Она объяснила, что на такой шаг ее толкнуло безденежье, ведь трех несовершеннолетних детей от 5 до 13 лет она воспитывает сама. Им не хватает одежды, продуктов и канцелярских товаров для школы. А старенький дом требует капитального ремонта.

Также выяснилось, что заболела 10-летняя дочь женщины, но у матери не было денег на лечение. В больницу ребенка отвезли работники службы по делам детей. После этого женщина не выдержала бремени всех проблем и решила покончить с собой.

“Эта семья состоит на учете как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Мы неоднократно оказывали им помощь, посещали детей на праздники и дарили подарки. Но на этот раз многочисленные проблемы почти толкнули женщину к самоубийству. Чтобы не допустить в будущем подобного, сейчас мы изучаем потребности этой семьи и ветеран ОВД выразил желание помочь им”, – сообщил начальник Ивановского отделения полиции Игорь Кузьменко.

Как сообщал “источник”, ранее в Ровно на брусчатке под многоэтажкой нашли мертвой мать троих детей, соседи говорят об убийстве, а родственники – о несчастном случае.