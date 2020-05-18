Футболист английского топ-клуба арестован по обвинению в изнасиловании: подробности скандала

Нападающий лондонского “Челси” Каллум Хадсон-Одои обвиняется в изнасиловании.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, утром в воскресенье, 17 мая, в дом футболиста нагрянула полиция, которая его арестовала. Накануне вечером к игроку приезжала девушка модельной внешности, которая затем вызвала полицию и скорую помощь.

В настоящее время Хадсон-Одои отпущен под залог. Полиция ведет расследование произошедшего. По словам представителя Хадсона, футболист полностью отрицает свою вину. Есть информация, что девушка неоднократно присылала фотографии непристойного содержанию спортсмену, который зарабатывает около семи миллионов евро в год.

19-летний Хадсон-Одои является воспитанником “Челси”. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что бразильская модель обвиняет бразильского футболиста Неймара в изнасиловании.