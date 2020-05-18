Обвал жилого дома в Одессе: в полиции назвали причину

В полиции считают вероятной причиной обрушения дома в Одессе смещение грунта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

“Дом имел небольшой крен. По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадки был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал”, – сказал начальник ГУНП Олег Бех.

Правоохранителями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов решает вопрос с жильцами разрушившегося дома.

“Компания-застройщик поможет с расселением людей, существует угроза обрушения дома”, – отметил он.







Напомним, что дом, где произошло обрушение, соседствовал с бывшими банями советской постройки, снесенными недавно компанией “Некст Джен девелопмент”. Она намерена возвести там “многофункциональный центр”.

Еще в сентябре жители опасались, что из-за строительства их дом может рухнуть.

Как сообщал “источник”, в четверг, 7 мая, в Одессе произошло обрушение жилого здания. Были разрушены первый и второй этаж в правом крыле дома, где заселено 7 квартир.