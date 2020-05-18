Полгода издевался над ребенком: под Запорожьем задержали подозреваемого в педофилии

В Запорожской области правоохранители задержали 35-летнего мужчину, его подозревают в развращении малолетней девочки 2011 рождения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

В Энергодаре мужчина в течение почти полгода, проживая вместе с матерью потерпевшей, систематически совершал в отношении малолетнего ребенка развратные действия.

Первым об этом матери рассказал старший сын, после чего девочка подтвердила его слова.

Злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

По ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование указанного уголовного производства продолжается.

Ранее “источник” сообщал, что в Каменском Днепропетровской области мужчина изнасиловал двух несовершеннолетних девочек, после чего скрылся с места преступления.