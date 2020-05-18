Птичий бум: на побережье Азовского моря зафиксировали необычный рекорд, видео

На Белосарайской косе в Азовском море поселилась колония чаек, что является редким явлением.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ТСН.

По словам орнитологов, такое количество чаек там не видели последние 25 лет. Сейчас же на острове около пяти тысяч птиц и их птенцов.

Местные жители прозвали этих птиц – хохотуны. Такое прозвище им дали за громкие и специфические крики. Но называются эти чайки – желтоногие мартыны.

Отметим, что Белосарайская коса расположена в 30 километрах от Мариуполя. Сейчас она омывается со всех сторон, но ранее часть косы была соединена с курортным поселком. Потому поселение птиц распугивали отдыхающие и рыбаки.

Если место облюбуют птицы надолго, то оно может стать заповедной зоной. До нее можно добраться по воде пешком или проплыть на лодке по Азовскому морю.

Как сообщал “источник”, в центре города Хыров (Львовская область) прохожие заметили необычную птицу, которая ходила возле дерева, совершенно не пугаясь людей.