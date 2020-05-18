Говорили о возможных реформах: Светличная рассказала о разговоре с Зеленским

Юлия Светличная общалась с президентом Владимиром Зеленским после своего избрания народным депутатом Верховной Рады Украины.

Об этом зашла речь в эксклюзивном интервью народного депутата агентству Интерфакс-Украина.

Депутат уточнила, что общение с главой государства включало ряд важных для страны вопросов, среди которых экономическое развитие и проведение стратегических реформ.

“Говорили о развитии страны, децентрализации, развитии регионов и возможных экономических реформах”,- отметила Светличная.

Свой диалог с президентом депутат назвала достаточно профессиональным.

Напомним, 15 марта Юлия Светличная была официально избрана народным депутатом Украины на промежуточных выборах. За неё проголосовали 77,55% избирателей, принявших участие в голосовании в 179 округе. В данный округ входят город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы Харьковской области.

Как сообщал “источник”, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал об этапах снятия карантина в Украине, а также назвал их возможные даты. По словам Зеленского, новый этап ослабления карантина коснется спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другого. Президент призвал украинцев оставаться дома и проявить ответственность в условиях сохранившейся угрозы распространения COVID-19.