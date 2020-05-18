Зарплат не будет, а уголь “не нужен”: что происходит с шахтами на оккупированном Донбассе

Оккупационные власти ЛНР начали ликвидацию шахт из-за снижения спроса и стоимости угля и признают многолетние задолженности по зарплате “такими, которые не подлежат погашению”.

Об этом сообщает Радио.Свобода.

“Спрос на энергетические марки угля, на коксующийся уголь, к тому же антрацит, упал. Это те факты, которые нас заставляют, чтобы стоимость тонны добытого угля у нас была намного ниже”, – заявил “премьер ЛНР” Сергей Козлов .

Из-за этого в конце апреля десятки горняков шахты “Никанор-Новая”, расположенной на неподконтрольной Киеву части Луганской области отказались подниматься на поверхность. В конце горняки добились выплаты всего лишь двухмесячной задолженности и неопределенных гарантий собственного трудоустройства.

Донбасский уголь стал ненужным, отмечают эксперты.

Ранее “источник” сообщал, что главари боевиков так называемой ДНР “передумали” повышать зарплаты на оккупированной территории Донецкой области до уровня российского города Ростов-на-Дону, как обещалось населению в 2019 году.