Выпадов будет еще много: украинский чемпион дал совет Усику в конфликте с борцом Грицаем

Бывший чемпион Европы по плаванию Денис Силантьев поделился мнением о конфликте боксера Александра Усика с борцом Богданом Грицаем.

Свой комментарий спортсмен оставил во время прямого эфира на канале “Наш”.

“На месте Усика я бы занимался своим делом. Не то, чтобы не обращал внимания, но не давал бы ответ. Не стал бы отвечать на эти выпады. Тем более, он сказал, что этих выпадов очень много, есть много людей, которые хотят вызвать его на бой. Он – профессионал своего дела, и это недопустимо – обращать внимание на выпады. Их будет еще очень много, я думаю. На всех не хватит ни сил, ни времени, а у него есть своя цель, и он должен к ней идти”, – сказал Силантьев.

Напомним, что гнев Грицая вызвало видео Усика, который отправляет в нокаут критиковавшего его фаната. Также борец был недоволен тем, что боксер просил разрешение у Митрополита, чтобы бить народных депутатов. В ответ на это Усик предложил провести бой по правила бокса, но данный вариант не устроил борца.

Ранее сообщалось, что телеведущий Игорь Кондратюк подверг жесткой критике Усика. Также боксера раскритиковала бывшая народный депутат Украины Ирина Фарион.