Миллионы людей на карантине: в Китае зафиксировали новую вспышку коронавируса

В Китае зарегистрировали новую вспышку коронавируса, из-за чего снова ввели карантин.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Очаги болезни зафиксировали на северо-востоке страны. Потому 108 миллионов человек снова посадили на карантин.

В частности, карантин ввели в городах провинций Цзилинь и Ляонин. Под ограничения попали города Цзилинь (центр одноименной провинции) и Шулань. Последний называют центром новой вспышки COVID-19.

Власти пока не знают причины новых случаев заражения. Однако по предположениям, вирус могли завезти люди, которые вернулись из России. Это объясняется тем, что Цзилинь, где находится Шулань, граничит с Приморьем (РФ).

По данным издания South China Morning Post, в Шулане ввели карантинные меры 18 мая. Там ограничили движение общественного транспорта, людям запретили выходить на улицы без важных потребностей, а также выезжать из города.

Как сообщал “источник”, медики больницы Альберта-Швайцера в Кольмаре в ходе исследования 2,5 тысячи рентгеновских снимков заявили, что первые пациенты с признаками коронавируса могли появиться во Франции еще в ноябре 2019 года.