Суд в Украине принял неожиданное решение по министру времен Януковича

ВАКС отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов, времен презтдентсва Виктора Януковича, Александра Клименко.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Радио Свобода”.

По словам пресс-секретаря суда Олеси Чемерис, такое решение на прошлой неделе приняла Апелляционная палата ВАКС. Причину такого решения представитель суда уточнить не смогла, поскольку, по ее словам, в настоящее время суд огласил лишь резолютивную его часть.

Полный текст решения, в частности мотивационная часть и обоснование, будут объявлены позже.

В Офисе генпрокурора решение суда пока не комментировали.

Александр Клименко был министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова с 2012 по 2014 год. После Революции достоинства сбежал из Украины.

В августе 2019 следственный судья Печерского районного суда удовлетворил ходатайство прокурора и избрал бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко меру пресечения в виде содержания под стражей заочно. Его подозревают в участии в создании преступной организации, фиктивном предпринимательстве, присвоении имущества через служебное положение, служебном подлоге.

Ранее “источник” сообщал, что во вторник, 12 мая, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.