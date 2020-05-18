Зеленский отчитается перед украинцами в символическую дату

Президент Украины Владимир Зеленский отчитается перед украинцами о проделанной работе за год.

Об этом сообщает “Новое время”.

По итогам года пребывания на посту гарант проведет пресс-конференцию. Она пройдет в среду, 20 мая.

Отмечают, что из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире количество участников мероприятия будет ограниченным.

Как сообщал “источник”, появилась интересная инфографика, которая детально описывает то, как изменилась жизнь украинцев за последний год, во время президентства Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, насколько упал рейтинг президента Украины Владимира Зеленского в связи с пандемией коронавируса и чего опасаются украинцы больше всего.

Напомним, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского со времен вступления его на должность по состоянию на январь 2020 года упал всего на 2%.