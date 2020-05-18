Два украинских клуба грубо нарушили правила карантина: подробности скандала

Клубы украинской Премьер-лиги луганская “Заря” и “Днепр” провели товарищеский матч во время действия карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в своем Twitter.

“В Австрии бунтуют, что ЛАСК незаконно тренировался. Шум страшный. А в Украине все клубы знают, что “Днепр-1” с “Зарей” во время карантина сыграли двусторонку, но во время совместной видеовстречи представители УПЛ лишь словечком об этом обмолвились. И никакого даже намека на скандал”, – написал Бурбас.

Ранее сообщалось, что возобновление чемпионата Украины запланировано на 30 мая.

После 23 туров “Заря” занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 46 очков. “Днепр-1” находится на седьмой позиции, имея в активе 28 очков.

Ранее сообщалось, что два игрока “Динамо” нарушили карантин в Киеве.