Как будут ездить маршрутки и автобусы: в Минздраве назвали условия работы транспорта

В Украине вводятся особые правила перевозки людей во время карантина, когда ослабят ограничения.

Об этом говорится в проекте рекомендаций Министерства здравоохранения.

Согласно с нововведениями, всем работникам общественного транспорта перед началом смены необходимо измерить температуру. Также водитель, кондукторы и другие члены экипажа в течение всего рейса должны носить маски. Кроме того, в масках или респираторах должны быть все пассажиры, без них проезд запрещен.

Количество пассажиров зависит от мест для сидения в транспорте. Если осуществляется перевозка в регион, где не ослабили карантинные меры, то разрешается заполнение 50% количества мест для сидения.

К тому же в салоне нужно убирать с помощью спецсредств после каждого рейса. Рекомендовано разместить около дверей антисептик.

В салоне каждого транспорта необходимо разместить информацию о мерах профилактики коронавируса. Также материалы должны быть в доступе для пассажиров на автостанциях. Там необходимо организовать и антисептик.

В помещении автостанции допускается не более одного человека на 10 кв. метров. Между работниками и пассажирами в кассах должны быть экраны из пленки, стекла или прозрачного пластика, а также обеспечиваться социальная дистанция в 1,5 метра в очередях. Работа залов ожидания рейса запрещена.

Для работников автостанции должны быть обеспечены маски или респираторы, перчатки. Также необходима дезинфекция помещений не реже одного раза в 5 часов, перед открытием станции и после ее закрытия. МОЗ подчеркивает информацию об обязательном проветривании помещений каждые 2 часа, ограничения собраний большого количества работников в закрытом помещении. Необходимо временно отстранить от работы лиц старше 60 лет или с хроническими заболеваниями.

Работники автостанции обязаны: регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками не реже одного раза в 3 часа и после посещения общественных мест, туалета, уборки и т.п., воздерживаться от контакта с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний.

Как сообщал “источник”, из-за пандемии коронавируса в детских садах Украины в рамках карантина изменятся условия работы.