Коронавирусные поминки: под Запорожьем зафиксировали новую вспышку коронавируса

В Запорожской области во время поминального обеда пять человек заразились коронавирусом, в селах Ровное и Трудолюбимовка Михайловского района на две недели усилили карантинные меры.
Об этом сообщается на сайте Запорожской ОГА.
Выяснилось, что там заразились муж с супругой и трое их гостей. На данный момент проверяются все остальные контактные лица.
Карантинные меры в регионе ввели на две недели.
Также, приняли решение об усилении карантина в Энергодаре с целью недопущения возможных нарушений в работе Запорожской АЭС и предотвращения риска возникновения техногенных аварий, связанных с распространением среди персонала СОVID-19.
Ранее “источник” сообщал, что в Киеве, как и по всей Украине, с 22 мая начинается новый этап ослабления мер карантина. С этого дня в столице общественный транспорт будет работать в нормальном режиме.
Отметим, что за сутки, 17 мая, в Украине зафиксировали 325 новых случаев заражения смертельным коронавирусом. В столице за сутки подтвердили 41 новый случай заражения.