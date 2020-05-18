Коронавирусные поминки: под Запорожьем зафиксировали новую вспышку коронавируса

В Запорожской области во время поминального обеда пять человек заразились коронавирусом, в селах Ровное и Трудолюбимовка Михайловского района на две недели усилили карантинные меры.

Об этом сообщается на сайте Запорожской ОГА.

Выяснилось, что там заразились муж с супругой и трое их гостей. На данный момент проверяются все остальные контактные лица.

Карантинные меры в регионе ввели на две недели.

Также, приняли решение об усилении карантина в Энергодаре с целью недопущения возможных нарушений в работе Запорожской АЭС и предотвращения риска возникновения техногенных аварий, связанных с распространением среди персонала СОVID-19.

Ранее “источник” сообщал, что в Киеве, как и по всей Украине, с 22 мая начинается новый этап ослабления мер карантина. С этого дня в столице общественный транспорт будет работать в нормальном режиме.

Отметим, что за сутки, 17 мая, в Украине зафиксировали 325 новых случаев заражения смертельным коронавирусом. В столице за сутки подтвердили 41 новый случай заражения.