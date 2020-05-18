Под завалами ищут людей: что известно об обвале жилого дома в Одессе, фото

18 мая в Одессе обрушился жилой дом 1890 года постройки.

Об этом сообщает издание “Думская”.

В результате обрушения здания повреждены 3 квартиры на 4, 3 и 2 этажах, а на первом арка. В разрушенных квартирах проживали 17 человек, но их на момент трагедии не было.

“Вниз рухнула вся квартира, кроме одной комнаты. Обвал похоронил и мою машину. В 16:20 услышали, как трещит дом, схватили документы и животных и выбежали. Остались без ничего…”, – рассказала одна из жительниц дома.

Всего в доме заселены 30 квартир, где прописан 41 житель.

Как отмечает пресс-служба ГСЧС, по предварительным данным, спасателям удалось установить местонахождение всех жильцов дома. Под завалами никого нет. Также в результате ЧП никто не пострадал.

В КП “Одесгорэлектротранс” журналистам рассказали, что в результате происшествия заблокирован проезжавший по улице Торговой, где находится дом, троллейбус №2. Движение по маршруту остановлено.

“Из-за серьезных повреждений нам придется демонтировать контактную сеть на этом участке. Поэтому второй троллейбус, скорее всего, надолго прекращает работу”, – говорится в сообщении.

Отмечают, что дом, где произошло обрушение, соседствовал с бывшими банями советской постройки, снесенными недавно компанией “Некст Джен девелопмент”. Она намерена возвести там “многофункциональный центр”.

Еще в сентябре жители опасались, что из-за строительства их дом может рухнуть.

Как сообщал “источник”, в четверг, 7 мая, в Одессе произошло обрушение жилого здания. Были разрушены первый и второй этаж в правом крыле дома, где заселено 7 квартир.