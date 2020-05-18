До сих пор не могу смотреть: Андрей Шевченко назвал самый тяжелый момент в карьере, видео

Бывший нападающий “Милана” Андрей Шевченко, который в настоящее время тренирует сборную Украины, рассказал, что ему по-прежнему тяжело вспомнить свой промах в финале Лиги чемпионов сезона-2004/05 с “Ливерпулем”.

Об этом бывший футболист рассказал в программе “Великий футбол”.

“До сих пор я не могу спокойно смотреть на момент, когда я не забил на последних минутах дополнительного времени – Ежи Дудек отразил два моих удара в упор. Очень тяжело понять, что там произошло. Что касается пенальти, могу сказать, что ошибся – я должен был его реализовывать. К этому я очень спокойно отношусь, но момент в игре остается для меня загадкой. Я не могу подобрать слова, чтобы объяснить эту ситуацию”, – сказал Шевченко.

Эпизод произошел при ничейном счете. Дудек сначала отбил удар Шевченко головой, а затем умудрился отразил добивание в упор. В серии послематчевых пенальти украинец свой удар не забил и “Ливерпуль” стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Шевченко рассказал, где он хочет поработать после сборной Украины.