В Киеве начинается новый этап испытаний теплосетей: кто останется без горячей воды

Со вторника, 19 мая, в Киеве будут испытывать теплосети части Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра столицы.

Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевтеплоэнерго”.

Испытания охватят около 10%, около 1300, жилых домов столицы и продлятся до 5 июня.

“Проведение испытаний в межотопительный сезон является обязательным, согласно Правилам подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду, и позволяет исследовать гидравлическую плотность и прочность сетей. А это, в свою очередь, позволяет сократить количество аварийных отключений тепла зимой”, – говорится в сообщении.

В этом году гидравлические испытания теплосетей в Киеве начались позже, чем обычно.

После ослабления ограничительных мероприятий в столице 12 мая испытания начались в малых котельных и ТЭЦ-6, которые обслуживают Троещину, Лесной массив, Воскресенку, Оболонь, Минский массив, Виноградарь и Отрадный. Завершение первой очереди испытаний ожидается 25 мая.

Адреса домов, в которых будет проводиться отключения горячей воды можно посмотреть по ссылке.

Ранее “источник” сообщал, что десять домов в Киеве могут остаться без электроэнергии из-за миллионных долгов по оплате за уже указанную услугу.