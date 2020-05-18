В ЦИК приняли важное решение по местным выборам: когда можно изменить адрес голосования

18 мая Центральная избирательная комиссия приняла решение об изменении в документе касательно избирательного адреса.

Постановление вступит в силу 1 июля 2020 года , сообщает Гражданская сеть “Опора“.

Согласно с нововведениями, благодаря изменению адреса внутренне перемещенные лица смогут голосовать на местных выборах по месту фактического проживания.

Изменить избирательный адрес можно будет с момента вступления этой процедуры в действие, и также до пятого дня с начала избирательного процесса. Согласно ч. 1 ст. 195 Избирательного кодекса избирательный процесс начинается за пятьдесят дней до дня очередных, внеочередных местных выборов.

“Учитывая сроки вступления настоящего Порядка в действие, а также сроки объявления очередных местных выборов за 50 дней до дня голосования, все избиратели, которые хотят изменить свой избирательный адрес, должны планировать и быть готовыми сделать это в течение чуть более двух месяцев. Изменить избирательный адрес можно будет с 1 июля по 9 сентября включительно”, – отмечает советник по юридическим вопросам Гражданской сети “Опора” Ольга Коцюруба.

Подробнее о местных выборах в Украине читайте в материале “источника”: Именные партии: кто создает новые проекты перед местными выборами.