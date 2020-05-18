Вода для Крыма: в Украине назвали единственное условие начала поставок

Вице-премьер министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал условие при котором Украина восстановит поставки воды в Крым.

Об этом он рассказал в интервью “Интерфакс-Украина”.

“Никто ничего не собирается возобновлять. Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду”, – сказал Резников.

Он обращает внимание, что сейчас за эту ситуацию отвечает исключительно Россия.

“Тем более что согласно Женевской конвенции они обязаны обеспечить все гуманитарные запросы гражданского населения”, – подчеркнул он.

Подробнее о водном дефиците и засухе в Крыму читайте в материале “источника” – Воды нет, но вы держитесь: засуха в Крыму превращается в реальную угрозу для оккупантов.