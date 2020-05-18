Звезда “Джокера” Хоакин Феникс впервые станет отцом

Обладатель “Оскара” Хоакин Феникс скоро станет отцом: его невеста Руни Мара беременна. О том, что 45-летний исполнитель роли Джокера и 35-летняя звезда фильма “Девушка с татуировкой дракона” ждут ребенка, изданию Page Six подтвердил осведомленный источник.

Фото: instagram.com/gregwilliamsphotography

Пара, которая крайне бережно оберегает частную жизнь и не дает журналистам комментариев, проводит карантин дома в Лос-Анджелесе. При этом Мара, замеченная недавно в мешковатой одежде, скрывающей живот, может быть уже на шестом месяце беременности.

Хоакин Феникс и Руни Мара познакомились на съемках фантастической мелодрамі Спайка Джонса “Она” (2013), но встречаться начали лишь после совместной работы над фильмом “Мария Магдалина” (2018), где он играл Иисуса, а она – его знаменитую последовательницу.

“Она единственная девушка, которую я когда-либо искал в Интернете, – рассказывал Феникс об отношениях с Марой. – Мы были просто приятелями, друзьями по переписке. Я никогда этого не делал. Никогда не искал девушку онлайн”.