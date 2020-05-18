Футболист сборной Украины досрочно стал чемпионом в Европе благодаря коронавирусу

Полузащитник сборной Украины Марьян Швед стал чемпионом в составе “Селтика” благодаря тому, что чемпионат Шотландии был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте шотландской национальной лиги.

Итоговая турнирная была рассчитана по среднему количеству набранных очков за матч. “Селтик” занял первое место с 13-очковым отрывом от “Рейнджерс”, который финишировал вторым.

“Селтик” стал чемпионом в девятый раз подряд и в 51-й раз в истории. По числу чемпионских титулов клуб уступает только “Рейнджерс” (54).

22-летний Швед является воспитанником львовских “Карпат”. В “Селтик” он перешел в январе 2019 года за два миллиона евро. В нынешнем сезоне хавбек провел за шотландский клуб три матча и забил один гол.

Ранее сообщалось, что во Франции досрочно завершили чемпионат и определили чемпиона.