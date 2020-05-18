Мягкие игрушки под запретом: что ожидает малышей в детских садах при карантине

Из-за пандемии коронавируса в детских садах Украины в рамках карантина изменятся условия работы.

Об этом говорится в проекте рекомендаций Министерства здравоохранения.

Новые правила

Согласно с новыми правилами, перед началом рабочего дня всем сотрудникам дошкольных учреждений необходимо проводить температурный скрининг. К работе не допускаются люди с температурой тела выше 37,2 градусов – это считается признаком вирусного респираторного заболевания.

В то же время измерение температуры детей необходимо проводить каждые 4 часа, а также при входе в детсад. Если температура выше 37,2 градусов, то ребенка в сад не принимают. Данные нужно записывать в журнал. Если у ребенка в течении дня повышается температура, то его изолируют от других детей, информируют медиков и родителей.

Утром ребенка забирает воспитатель вне здания садика. Родители должны заводить детей в учреждение в маске или респираторе. В то же время ожидание на территории сада должно быть ограничено.

На входе в детский сад должно быть оборудовано место для дезинфекции рук антисептиком.

Что запрещено в период карантина

В помещении детсада в доступе для детей не должны быть такие вещи:

тканевые многоразовые полотенца;

мягкие игрушки;

мягкие игрушки; ковры с длинным ворсом;

Также запрещено находиться в обуви в закрытом помещении.

Уборка детсада

В Минздраве предлагают дезинфицировать поверхности не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий. А влажную уборку необходимо проводить с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств – не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания рабочего дня/смены.

Также нужно проветривать помещения. Это необходимо делать в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня.

Как сообщал “источник”, за сутки, 17 мая, в Украине зафиксировали 325 новых случаев заражения смертельным коронавирусом. Общее число зараженных в стране составило 18 616 человек.