Зеленский провел в Киеве масштабные кадровые перестановки

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения, которые коснулись смены глав районных администраций Киева.
Об этом сообщается на сайте президента в понедельник, 18 мая.
Так, Зеленский подписал распоряжения о следующих назначениях:
Ирина Чечетка – Соломенский район;
Сергей Павловский – Святошинский район;
Наталья Кондрашова – Печерский район;
Кирилл Фесик – Оболонский район;
Игорь Щербак – Днепровский район;
Давид Шатиришвили – Деснянский район;
Ярослав Лагута – Дарницкий район;
Сергей Садовой – Голосеевский район;
Олег Гаряга – Шевченковский район;
Виктор Смирнов – Подольский район.
При этом последние два чиновника были переназначены на свои должности. В распоряжениях причиной увольнения указано завершение срока полномочий президента Украины.
Напомним, как сообщалось, ранее глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия утверждал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не будет назначен вице-премьером, поскольку для этого в Верховной Раде нет достаточного количества голосов.
Подробнее о том, стоит ли ждать скорого назначения скандального политика в правительство, читайте в материале “источника”: Крутое пике Карлсона: что мешает Саакашвили попасть в Кабмин.