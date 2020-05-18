Зеленский провел в Киеве масштабные кадровые перестановки

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения, которые коснулись смены глав районных администраций Киева.

Об этом сообщается на сайте президента в понедельник, 18 мая.

Так, Зеленский подписал распоряжения о следующих назначениях:

Ирина Чечетка – Соломенский район;

Сергей Павловский – Святошинский район;

Наталья Кондрашова – Печерский район;

Кирилл Фесик – Оболонский район;

Игорь Щербак – Днепровский район;

Давид Шатиришвили – Деснянский район;

Ярослав Лагута – Дарницкий район;

Сергей Садовой – Голосеевский район;

Олег Гаряга – Шевченковский район;

Виктор Смирнов – Подольский район.

При этом последние два чиновника были переназначены на свои должности. В распоряжениях причиной увольнения указано завершение срока полномочий президента Украины.

Напомним, как сообщалось, ранее глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия утверждал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не будет назначен вице-премьером, поскольку для этого в Верховной Раде нет достаточного количества голосов.

Подробнее о том, стоит ли ждать скорого назначения скандального политика в правительство, читайте в материале “источника”: Крутое пике Карлсона: что мешает Саакашвили попасть в Кабмин.