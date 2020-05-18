В Украине появятся два новых официальных праздника

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни собирается подписать указ о введении в Украине двух праздничных дат – Курбан-Байрам та Ураза-Байрам.

Об этом говорится на официальном сайте президента.

“Мы хотим построить государство, в котором каждый человек чувствует себя гражданином Украины. Я хотел бы, чтобы каждый чувствовал себя полноценным гражданином, не забывая об истории и о традициях своего народа. Мы хотим поддерживать вас не только на словах, а в действиях, на законодательном уровне”, – сообщил он.

Кроме того, в Киеве планируется построить новую большую мечеть.

Президент подчеркнул, что он ждет от крымских татар проект этой мечети и готов поддержать его.

Как сообщал “источник”, ранее Зеленский записал обращение в связи с 9 мая.

Также президент трогательно поздравил украинок с Днем матери.