В команде Ломаченко сделали важное заявление о главном бое в карьере

Боб Арум, промоутер украинского боксера Василия Ломаченко, заявил, что его подопечный не отказывается от чемпионского боя с американцем Теофимо Лопесом.

Слова Арума приводит BoxingNews24.

“Мы намерены как можно скорее провести бой с Лопесом. Сейчас Ломаченко находится в Украине, но мы ищем возможность привезти его в США вместе с членами команды. Мы не планируем проводить промежуточные поединки. Скорее всего, бой Ломаченко – Лопес пройдет без зрителей”, – сказал Арум.

Напомним, что поединок должен был состояться 30 мая в Нью-Йорке на арене “Мэдисон Сквер Гарден”. Впрочем, поединок был отменен из-за пандемии коронавируса, которая привела к закрытию границ США и Украины. В случае победы украинец стал бы абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Ранее сообщалось, что украинский боксер бросил вызов Ломаченко.