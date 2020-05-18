Вспышка коронавируса в интернате Киева: Кличко рассказал о результатах проверок

После вспышки заболеваня коронавирусом в Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве Госпродпотребслужба проинспектировала все интернатные учреждения, подчиненные городу.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По словам главы города, все интернатные учреждения столицы с начала действия ограничительных мер были закрыты для посетителей.

Но проверку провели в 8 учреждениях. В частности, в Дарницком и Святошинском детских домах-интернатах, в Киевском гериатрическом пансионате и пансионате ветеранов труда. Также проинспектировали 4 психоневрологических интерната – Ново-Белицкий, Киевский, Святошинский и интернат в Пуще-Водице.

“Проверяли на соблюдение требований карантина. В частности, осуществляют ли температурный контроль персонала и подопечных, соблюдаются ли правила проведения дезинфекции помещений, обеспечены ли эти учреждения средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. По результатам инспекции особых нарушений не обнаружили”, – рассказал Кличко.

Также он отметил, что в Киевском пансионате ветеранов труда было рекомендовано закупить дополнительно маски, бахилы и костюмы индивидуальной защиты в расчете на один год.

Мэр рассказал, что в Дарницком интернате воспитанники и персонал находятся на карантине под контролем медиков, состояние их здоровья удовлетворительное. В интернате ежедневно проводят спецобработку помещений здания.

“Тестирование на коронавирус в других 7 интернат-заведениях города проведут на этой неделе. О результатах мы сообщим”, – отметил мэр Киева.

Как сообщал “источник”, 15 мая в Киеве в Дарницком доме-интернате для девушек подтвержден 81 случай заболевания COVID-19, четверо из инфицированных госпитализированы, а остальные находятся в учреждении и на самоизоляции.