Не видела детей 113 дней: бывшая жена Сереги ищет сыновей, которых отобрал у нее рэпер

Бывшая жена рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) продолжает добиваться встречи с сыновьями, которых тот забрал у нее в феврале. По словам женщины, она не видела Марка и Платона уже 113 дней, но упорно продолжает их искать.

“Он забрал детей и говорит, что их никогда не вернет! В 33 я поседела как люди седеют в 50! Я не знаю ни одного спокойного дня, с того момента когда он присвоил мою жизнь себе”, – написала Полина в Инстаграм.

Фото: instagram.com/polina_lola

По словам женщины, она караулит детей под их домом в Харькове, но все тщетно: “окна зашторены, дом на сигнализации, признаков проживания нет”. Приближенный к детям человек сообщил матери, что около трех недель назад Сергей увез их в неизвестном направлении, а всем общим знакомым велел заблокировать ее и ничего не рассказывать о местоположении мальчиков.

“Я не знаю, что думают мои дети и что им говорят про меня, его цель заставить детей сказать на суде что они хотят жить без меня, – написала Ололо в Инстаграм. – Ровно 113 дней прошло когда я видела их в последний раз! Ему помогают его родители, меня заблокировали и способствуют его плану куда понадежнее их перепрятать”.

Женщина пообещала обратиться к журналистам и в прямом эфире рассказать, как ее бывший муж подделал документы на выезд детей за границу, сколько планирует их скрывать и как планирует получить гражданство Украины.