Стекло разлетелось на куски: в Виннице обстреляли авто у многоэтажки, фото и видео

В понедельник, 18 мая, в Виннице с окна многоэтажного жилого дома обстреляли автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Инцидент произошел ночью по улице Покрышкина. На линию полиции позвонил местный житель и рассказал, что он сел в свою машину, начал отъезжать, а по авто кто-то стрелял. От выстрелов рассыпалось боковое стекло в автомобиле. Сам человек не пострадал.

Правоохранители выехали на место. Они провели осмотр поврежденного транспорта и выяснили, что обстрел осуществили из пневматического оружия.

Полицейские установили квартиру на 10 этаже дома, с которой стреляли. Им удалось выяснить владельца жилища и личность злоумышленника. Хулиганом оказался 20-летний житель Винницы, который ранее имел проблемы с законом.

Сотрудники полиции пытались убедить парня открыть дверь квартиры. Он сначала отказывался объяснять ситуацию, но впоследствии выдал пистолет. Оружие было изъято и направлено на экспертизу.

Начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Такое правонарушение карается заключением на срок от трех до семи лет. Злоумышленник задержан в процессуальном порядке согласно ст.208 УПК Украины. Продолжается следствие.





Как сообщал “источник”, ранее в Дарницком районе Киева, на парковке, обстреляли элитный автомобиль.