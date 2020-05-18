Местные выборы на Донбассе: в Кабмине прояснили ситуацию и назвали сроки

Вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что власть в Киеве должна стремиться провести местные выборы осенью 2020 года по всей стране и даже на территории оккупированного Донбасса. Он заверил, что уже в июле 2020-го станет понятно, насколько это реалистично.

Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на его интервью “Интерфакс-Украина”.

Он напомнил, что выборы могут пройти только при условии взятия под контроль границы на Востоке. Отмечается, что пока украинские пограничники не имеют контроля над более чем 400-километровой зоной. Резников пояснил, что если к концу июля иностранные войска выйдут с территории Донбасса и территория будет освобождена, то тогда выборы, скорее всего, состоятся.

Если же ничего подобного не произойдет и граница не будет под контролем украинских пограничников, то говорить о выборах будет нецелесообразно.