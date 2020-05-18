Пересекли опасную черту: в Беларуси продолжает расти заболеваемость коронавирусом

По состоянию на понедельник, 18 мая, в Беларуси зарегистрированы 30 572 человека с положительным тестом на COVID-19.

Как свидетельствуют данные Минздрава страны, за прошедшие сутки количество инфицированных увеличилось на 922 человека.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 171 пациент, из которых 6 – за последние сутки. Выздоровели и были выписаны из больниц 10 130 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (198 за сутки).

Всего в Беларуси проведено 364 319 тестов, из них 13 804 – за последние сутки.

Как сообщал “источник”, реальное количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Беларуси может приближаться к 60 тысячам, а количество смертей – превышать 5 тысяч.